السعودية:النساء المخالفات لقواعد المرور في دور رعاية الفتيات

أنسامد - 6 يونيو/ حزيران/ - كشفت القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي عن المكان الذي تقرر أن يتم إرسال النساء السعوديات إليه حال مخالفتهن لقواعد المرور.



وقرر المجلس الموافقة على إيقاف النساء اللاتى يرتكبن المخالفات المرورية "الموجبة للإيقاف" والواردة في نظام المرور الصادر بأمر ملكي في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن، حسب صحيفة عكاظ السعودية. وكان أمر ملكي قد صدر منذ شهور، يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في شوراع المملكة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.



وتسلمت أول امرأة سعودية رخصة قيادتها من وحدة المرور التابعة لها في المملكة خلال الأيام الماضية.



ويسمح للسعوديات بقيادة السيارات في 20 يونيو الجاري.



وجهزت إدارات المرور في بريدة ومحافظات منطقة القصيم، أقسام نسائية بجميع إداراتها، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات