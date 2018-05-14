السعودية توقع مع ايماكس اتفاقية لصناعة الافلام

انسامد - 14 مايو/أيار - اعلنت الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة آيماكس في مجال صناعة الافلام.



وأشارت الهيئة في صفحتها علي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الي أن الإتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنتاج وتطوير صناعة الأفلام وتوفير منصة تدعم المواهب والإبداعات بمعايير نوعية رفيعة المستوى.



بعد إقرار أول لائحة تنظيم لدور عرض السينما من هيئةالإعلام المرئي والمسموع تعد خطوة حقيقية في تطوير قطاع الترفيه بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص ويدعو إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.



ول فيلم سعودي انتج عام 1950 و حمل عنوان الذباب و من بطولة حسن الغانم اللذي يعتبر أول ممثل سنمائي سعودي ، و في منتصف الستينيات الميلادية قام التلفزيون السعودي بإنتاج أفلام تلفزيونية ، لكن البداية الحقيقية للإنتاج السينمائي السعودي كانت عام 1966 حيث إنتج فيلم تأنيب الضمير إخراج المخرج السعودي سعد الفريح و بطولة الممثل السعودي حسن دردير و في عام 1975 قام المخرج السعودي عبدالله المحيسن بإخراج فيلم عن ( تطوير مدينة الرياض) وشارك به في مهرجان الأفلام التسجيلية في القاهرة عام 1976 قبل ان يقدم من جديد عام 1977 فيلما سينمائيا أكثر أهمية وحضورا وحسا فنيا وهو الفيلم الوثائقي (اغتيال مدينة) في عرض درامي حول الحرب الأهلية اللبنانية ، ومدى الضرر الذي ألحقته هذه الحرب بمدينة بيروت الجميلة، وحاز حينها على جائزة (نفرتيتي) لأفضل فيلم قصير ، كما كان الفيلم قد عرض في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1977.



يبلغ عدد الأفلام السعودية التي إنتجت منذ عام 1975 و حتى عام 2012 قد بلغ (255) فيلما سعوديا معظمها افلام تسجيلية أو قصيرة و بميزانية محدودة و منخفضة التكاليف و لم تعرض إلا في المسابقات و المهرجانات سواء المحلية أو العربية و الدولية للمنافسة على الجوائز المختلفة و القليل منها كان تجارياً و بميزانية ضخمة و عرض بصالات السينما . و تنوعت مابين أفلام وثائقية و أفلام قصيرة و أفلام روائية و من ناحية نوع المحتوى إلى أفلام رعب و أفلام أكشن و أفلام كوميدية و أفلام صامتة و أفلام خيال علمي و أفلام تلفزيونية و أفلام رسوم متحركة و أفلام يوتيوبية .



