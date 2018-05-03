لقاء بين أسقف فيتربو والأسقف القبطي الأرثوذكسي في روما

أنسامد-القاهرة - 3 مايو / ايار - استضافت مدينة فيتربو، وقصر الباباوات، اجتماعًا أسقفيًا - كاثوليكيًا قبطيًا بين رئيس أبرشية فيتيربو،مونسينيور لينو فوماجالي، والأسقف برناباالسورياني، رئيس الأسقفية القبطية الأرثوذكسية في روما.



وفقا لمصادر المؤسسة الخيرية الإيطالية "مؤسسة بينيديتي الخيرية" في القاهرة، التي قامت بتنظيم هذا الاجتماع لتتويج التحضيرات لسلسلة من الأحداث التي من شأنهاأن تربط بين إيطاليا ومصر، مع مشاركة مؤسسة كافيينا الثقافية في فيتربو والاتحاد الوطني الإيطالي لنقل ذوي الإحتياجات الخاصة في رحلات الحج والأماكن المقدسة تحت رعاية هشام بدر/ سفير مصر في إيطاليا.



وقد تم تشجيع جميع تلك المبادرات من قبل إيوجينيو بينيديتي جاليو، رجل الأعمال الصقلي، وحفيد مؤسس المستشفى الإيطالي "أمبيرتو الأول" في القاهرة.



واليوم، تقود وزيرة الثقافة المصرية، السيدة/ إيناس عبد الدايم، واحدة من تلك المبادرات الرئيسيةالتي سوف يتم تنظيمها في فيتربو يوم 24 يونيو / حزيران لإفتتاح معرض "سيمبوزيوم" للفن المصري مع الديانة القبطية، وذلك وفقا لما أعلنته بعض مصادر الجمعية الخيرية الإيطالية.



ويصاحب هذاالحدث بعض العروض الفلكلورية المصرية في ميدان سان لورينسو، و عدد من المؤتمرات الأثرية التي يعقدها أساتذة جامعات إيطاليين ومصريين، مع مشاركة عالم الأثار زاهي حواس، أكبر خبير في الحضارة المصرية، و برعاية وزارة الآثار المصرية بالقاهرة.



وتجري هذه المبادرات بالتوازي مع أول رحلة حج على "طريق العائلة المقدسة" التي أوكلتها المؤسسة الخيرية الإيطالية إلى الاتحاد الوطني الإيطالي لنقل ذوي الإحتياجات الخاصة في رحلات الحج والأماكن المقدسة .



و تقوم مجموعات الحجاج، بقيادة الأساقفة فوماجالي والسورياني، بتتبع المواقع التاريخية "للهروب المقدس إلى مصر" مع ذكر أحداث "السنة الصفرية" التي نشأت من "مذبحة الأبرياء" في الذاكرة الإنجيلية، من خلال القداس المسيحي المزدوج الكاثوليكي والقبطي.



كما أضافت المصادر أيضا أنه بذلك سوف يتم تحقيق الرغبة التي أعرب عنها البابا/ فرانسيس خلال زيارته لمصر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي في الجلسة المنظمة من قبل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بقيادة البابا تواضروس الثاني إلى حجاج الجمعية الخيرية الإيطالية.



