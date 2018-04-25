افتتاح أول بلدية نسائية في المدينة المنورة

أنسامد - 25 إبريل/نيسان - لتعزيز كفاءة المرأة السعودية، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية، دشن المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمين منطقة المدينة المنورة، أعمال أول بلدية للنساء في المدينة المنورة، التي أُعلن إنشاؤها نوفمبر الماضي لخدمة المجتمع النسائي، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة، والسعي إلى تمكينها،و فقا لموقع سيدتي.



وأوضح عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية في أمانة المدينة، أن الخطوة تهدف إلى تيسير العمل، وإنجازه بشكل سريع وفاعل، إضافةً إلى أنها ستكون حاضنة للأفكار النسوية الإبداعية، لكون الرجل والمرأة يحركان معاً قافلة التنمية، ويقودانها إلى المكان المأمول والمنتظر.



وبيّن أن البلدية النسائية، ستسهم في خدمة المجتمع النسائي، وتمكينه، وتوفير خدمات بلدية متكاملة للمرأة، تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة، ورخص البناء، وتنفيذ الجولات الرقابية على الأنشطة النسائية، والبائعات المتجولات، والاستثمارات البلدية النسائية، وغيرها من الخدمات البلدية، التي تحتاج إليها المرأة وفق "الرؤية السعودية 2030"، و"خطة التحول الوطني 2020"، لتمكين المرأة وخدمتها.



وأفاد أن الأمانة، خلال الفترة الماضية، أعدت الهيكل الإداري والتشغيلي للبلدية النسائية، وعملت على الاستفادة من الأقسام النسائية السابقة, إضافة إلى إعادة تأهيل الكوادر الموجودة، وتحديد الاحتياج الوظيفي، واستقطاب الكفاءات النسائية المتميزة لتقديم الخدمات البلدية بشكل احترافي للنساء.



