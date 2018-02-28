لأول مرة.. تامر حسني يغني في السعودية

أنسامد - 28 فبراير /شباط/ - أعلن موقع "روزنامة الترفيه"، التابع للهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن إقامة حفل للمطرب المصري تامر حسني، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، (غرب) في 30 مارس القادم.



ونشر موقع روزنامة الترفيه، الاثنين، إعلاناً للحفل في حسابه على موقع "تويتر"، وجاء فيه "بدعم من الهيئة العامة للترفيه، نجم مصر والوطن العربي تامر حسني، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، موعد الحفل 30 مارس 2018"، وأعاد حسني تغريد الإعلان عبر حسابه في تويتر.



سبق أن أعلن المطرب المصري عن الحفل في حسابه بإنستغرام، في حين تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "الترفيه" عن الحفل، الذي سيكون الأول لحسني داخل السعودية.



وشهدت السعودية خلال الأيام الماضية أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز يشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.



وقررت السعودية، في 11 ديسمبر الماضي، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس المقبل.



وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.



وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه؛ إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنوياً.



وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتباراً من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.



