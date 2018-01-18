إيطاليا:توقعات بالعثور على بومبي صغيرة تحت معابد سيلينونته

انسامد 18 يناير/ كانون الثاني سيلينونته Selinunte(تراباني)/ رجح علماء آثار وجيولوجيون، أن بومبي صغيرة قد تكون موجودة تحت المعابد في حديقة سيلينونته الأثرية في صقلية. وقال فابيو بالوتا العالم الأثرى والجيولوجى، وهو أيضا مستشار بجامعة كاميرينو، إن علماء الجيولوجيا من جامعة كاميرينو عثروا باستخدام كاميرا حرارية تم تحميلها على طائرة بدون طيار على إشارات حرارية ربما تقود إلى التماثيل الهامة التي دفنت قبل حوالي 2700 سنة قرب معبد "إم" ونزولا نحو الميناء. وأضاف بالوتا أنه " يبدو أنها سلسلة من المعابد والأحواض المليئة بالمياه والينابيع الصافية المتدفقة، التي يرى علماء الجيولوجيا البحرية أنها ربما أقيمت لتوفير المرطبات للمسافرين على الحدود". وأوضح أنه " من خلال تلك الصور الحرارية، يمكن للجميع أن يرو ا التدرج وهو يرسم تصميمات هندسية مثالية في المنطقة المحيطة بالمعبد إم، الذي يقع حاليا على يمين شاطئ نهر سيلينو، لكنها جاءت بجمالها في الأساس من النتوء الموجود في أقصي غرب البحيرة الساحرة". وتم حتى الآن تسيير 14 رحلة جوية، كشفت عن حرارة كل من الكائنات الحية وغير النشطة على السواء. وقال إنريكو كاروزو مدير حديقة سيلينونته الجيو أثرية، إن الاكتشاف سيسمح للحديقة بإيجاد أفضل الحلول لحماية تراث سيلينونته، وهي واحدة من أكبر الحدائق الأثرية في أوروبا. وأردف كاروزو أنه " لاتزال هناك العديد من المباني التي يتم التحقق منها، لكننا بحاجة لفهم البنية الجيولوجية لهذه المنطقة، وسبب اختيارها للإقامة، ومن المؤكد أن المدينة كانت أكبر كثيرا مما هي عليه في الوقت الحاضر". وأعلن كاروزو عن اكتشافات جديدة في الموقع أثناء قيام أعضاء الصحافة الإيطالية والدولية بجولة في المنطقة، وقال إنه " في سيلينونته وجدنا أنابيب قام بإنشائها اليونانيون من أجل توفير المياه الجارية للمنازل، وهو ما يعد أقدم نظام من نوعه في العالم".



