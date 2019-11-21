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كشف النقاب عن بيورا فيجن الكهربائيةالايطالية
    انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - قدمت شركةتصميم السيارات الايطالية اوتوموبيلي بينينفارينا سيارته الحديثة بيورا فيجن في معرض لوس انجلوس للسيارات .

    و تعتبر تلك السيارة المصممة علي غرار السيارة الهجين باتيستا مرحلة جديدة من تطور التصميم و الفلسفة لهذه العلامة التاريخية.

    و يقول لوكا بورجونيو مسئول التصميم انه من المتوقع ظهورها في 2020 في امريكا الشمالية .

    في تصريح خاص علي هامش المعرض يقول رئيس مجلس ادارة الشركة مايكل بيرشكا ان الشركة ترغب في مواصلة اطلاق النماذج الكهربائية البحتة من خلال بعض الاستثمارات و المبادرات الهامة..مؤكدا انهم يعملون علي فتح اسواق جديدة و توفير تجارب جديدة لعملائهم .

    و اعاد تأكيد عزم الشركة علي اطلاق سيارات كهربائية تماما في ايطاليا و اشار الي عزم مجموعة التصميم بينينفارينا علي منافسة كبار شركات صناعة السيارات الفخمة و ذلك من خلال انشاء موقعا للانتاج في ايطاليا العام القادم .

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