كشف النقاب عن بيورا فيجن الكهربائيةالايطالية

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - قدمت شركةتصميم السيارات
الايطالية اوتوموبيلي بينينفارينا سيارته الحديثة بيورا فيجن في
معرض لوس انجلوس للسيارات .
و تعتبر تلك السيارة المصممة علي غرار السيارة الهجين باتيستا
مرحلة جديدة من تطور التصميم و الفلسفة لهذه العلامة التاريخية.
و يقول لوكا بورجونيو مسئول التصميم انه من المتوقع ظهورها في 2020
في امريكا الشمالية .
في تصريح خاص علي هامش المعرض يقول رئيس مجلس ادارة الشركة مايكل
بيرشكا ان الشركة ترغب في مواصلة اطلاق النماذج الكهربائية البحتة
من خلال بعض الاستثمارات و المبادرات الهامة..مؤكدا انهم يعملون
علي فتح اسواق جديدة و توفير تجارب جديدة لعملائهم .
و اعاد تأكيد عزم الشركة علي اطلاق سيارات كهربائية تماما في
ايطاليا و اشار الي عزم مجموعة التصميم بينينفارينا علي منافسة
كبار شركات صناعة السيارات الفخمة و ذلك من خلال انشاء موقعا
للانتاج في ايطاليا العام القادم .