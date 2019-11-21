كشف النقاب عن بيورا فيجن الكهربائيةالايطالية

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - قدمت شركةتصميم السيارات الايطالية اوتوموبيلي بينينفارينا سيارته الحديثة بيورا فيجن في معرض لوس انجلوس للسيارات .



و تعتبر تلك السيارة المصممة علي غرار السيارة الهجين باتيستا مرحلة جديدة من تطور التصميم و الفلسفة لهذه العلامة التاريخية.



و يقول لوكا بورجونيو مسئول التصميم انه من المتوقع ظهورها في 2020 في امريكا الشمالية .



في تصريح خاص علي هامش المعرض يقول رئيس مجلس ادارة الشركة مايكل بيرشكا ان الشركة ترغب في مواصلة اطلاق النماذج الكهربائية البحتة من خلال بعض الاستثمارات و المبادرات الهامة..مؤكدا انهم يعملون علي فتح اسواق جديدة و توفير تجارب جديدة لعملائهم .



و اعاد تأكيد عزم الشركة علي اطلاق سيارات كهربائية تماما في ايطاليا و اشار الي عزم مجموعة التصميم بينينفارينا علي منافسة كبار شركات صناعة السيارات الفخمة و ذلك من خلال انشاء موقعا للانتاج في ايطاليا العام القادم .



