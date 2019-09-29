تغريم فيات كرايسلر 40 مليون دولار بأمريكا

أنسامد 29 سبتمبر / ايلول - تم تغريم شركة "فيات كرايسلر" المصنعة للسيارات 40 مليون دولار لتقديمها تقارير مبيعات مزورة وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.



وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أن فيات كرايسلر أصدرت بيانات ضللت المستثمرين بالادعاء زورا تحقيق مكاسب شهرية في الفترة بين عامي 2012 و 2016.



وقامت الشركة بتضخيم النتائج عن طريق دفع رشاوى مالية للتجار، لتقديم تقارير مبيعات وهمية. كما احتفظت بقاعدة بيانات للمبيعات الفعلية، التى لم تخطر بها الهيئة.



وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة: أرقام مبيعات السيارات الجديدة تعطى المستثمرين فكرة عن الطلب على منتجات شركات صناعة السيارات، مضيفة أن هذه الحالة تؤكد على ضرورة قيام الشركات بالإفصاح بصدق عن مؤشرات الأداء الرئيسية لها.



