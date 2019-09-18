تراجع سوق السيارات في أوروبا في أغسطس

أنسامد 18 سبتمبر / ايلول - تراجع سوق السيارات الأوروبي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 8,6% مقارنة بشهر اغسطس من عام 2018.



وسجلت مبيعات السيارات الأوروبية في شهر أغسطس الماضي 1.074 مليون سيارة في دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.



منذ بداية العام، سجلت مبيعات السيارات 10.830 مليون سيارة، بانخفاض قدره 3.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.



سجلت مبيعات شركة "فيات كرايسلر" في شهر أغسطس 54.100 سيارة في أوروبا، بانخفاض 26.5% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة في الفترة من يناير إلى أغسطس 671.300 سيارة، بانخفاض 12.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.



