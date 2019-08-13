ظهور سيارات مورجان بلاس سيكس

انسامد - 13 اغسطس - اب - تسلم تجار السيارات نماذجهم الأولى من السيارة مورجان بلاس سيكس الجديدة.. تم عرض السيارات علي هامش المهرجان السنوي لمورغان ، والذي أقيم في بريسكوت سبيد هيل كليمب في جلوسترشاير ، المملكة المتحدة. هذا العام ، احتفل المهرجان بالذكرى السنوية الـ 110 لجذب أكثر من ألف زائر..الذين سيسيرون بسيارتهم على الطريق المشهور و المخصص لها ، قام الضيوف بتجربة الرحلات كركاب على متن مجموعة السيارات الحالية ، بما في ذلك بلاس سيكس الجديدة..



سيتم استخدام جميع السيارات التي تم تسليمها و هي 11 سيارة كمركبات عرض وتود الشركة دعوة أي شخص مهتم لتجربة السيارة عن طريق الاتصال بأقرب موزع. تم تقديم أكثر من 150 طلبًا لتجربة سيكس بلاس ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم العملاء في الربع الاخير من عام 2019.



بلاس سيكس هي سيارة جديدة بالكامل تحظي بالتصميم المميز لمورغان.



وهي مزودة بمحرك بي ام دابليو سعة ثلاثة لتر مزود بثلاثة شفرات في المحرك ، وهو أول طراز يتم بناؤه على منصة الجديدة للألمنيوم التابعة للشركة. يتم مشاركة أقل من 1 ٪ من أجزائه مع موديلات مورغان الأخرى.



تبدأ أسعار سيكس بلاس بـ 77،995 جنيه إسترليني بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة. أول 50 سيارة سيتم بناؤها ستكون جميعها من الطبعات الأولى في ,و ستكون لدي وكلاء السيارات ازميرالدو و بيترا دي لونا .



