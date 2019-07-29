بوغاتي: الفخامة بسرعة 400 كلم/الساعة

أنسامد - 29 يوليو/ تموز - سيارات بوغاتي الفرنسية هي الأسرع والأغلى ثمنا في العالم، ولا تزال هذه الشركة وفية لشعارها إنتاج سيارات بالغة الفخامة تُجمع باليد في مصنعها في شرق فرنسا مع نيتها توسيع قاعدة زبائنها.



في مولسايم غرب ستراسبورغ تستقبل القلة القليلة التي يمكنها أن تشتري هذه السيارة الرياضة البالغ سعرها 2,5 مليون يورو (من دون الرسوم) كحد أدنى، في القصر الذي اشتراه إيتوري بوغاتي قبل قرن.



ولا يعكر هدوء المكان سوى هدير المحرك البالغة قوته 1500 حصان، أي ضعف قوة سيارة بورشه أو فيراري على الأقل.



ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة ستيفان وينكلمان بفخر "لا تكون بوغاتي إن كانت قابلة للمقارنة" بسيارات أخرى، مستعيدا بذلك تصريحا شهيرا لمؤسس هذه الماركة التي تفتح أبوابها أمام الصحفيين في الذكرى العاشرة بعد المئة على تأسيسها.



وكان هذا القرن ونيف قمة في الفخامة والأداء الرفيع فضلا عن تاريخ مضطرب شهد توقف الإنتاج لعشرات السنين.



ولد إيتوري بوغاتي في إيطاليا وبدأ في سن الشباب يصنع سياراته الخاصة في مولسايم في العام 1909.



