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انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي
    أنسامد - 17 يوليو/ تموز - كشفت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7,9% لتسجل 1.49 مليون سيارة مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

    كما تراجعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3,1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات السيارات سجلت 8.4 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

    سجلت مبيعات مجموعة فيات 90.249 سيارة في أوروبا في شهر يونيو، بانخفاض 13.55% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي النصف الأول من عام 2019، سجلت المبيعات 540.540، بانخفاض قدره 9.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

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