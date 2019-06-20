يوم الفاروميو..23 يونيو

انسامد - 20 يونيو - حزيران - محبي الفاروميو علي موعد يوم 23
يونيو لحضور التجمع المرتقب في متحف اريسي التاريخي علي مشارف
ميلانو .
سيستمتع محبو العلامة التجارية علي مدي يوم حافل بمشاهدة تفوقها
التكنولوجي من خلال موديلاتها المتنوعة جوليتا و جوليا و ستيلفيو .
و خلال اليوم ستكون كافة الانشطة مجانية تكفلها تذكرة الدخول و
تتضمن زيارة المتحف و اخذ الصور بالاضافة الي عرض تشارك فيه كافة
موديلات الفاروميو الحديثة و التاريخية .
سيتم كذلك عرض بعض قطع غيار للموديلات القديمة .. و فيديوهات
لمشاركة موديلات السيارة الرياضية في سباقات فورمولا 1.
من الماضي الي الحاضر.. في الساعة 15.10 ، سيتم إشعال محركات بطلة
سباق الجائزة الكبرى الفرنسي ، ويتم بثها مباشرة من غرفة جوليا ،
والتي ستصبح مدرجًا حقيقيًا لألفا روميو لسباق ألفا روميو لسباقات
فورمولا 1.