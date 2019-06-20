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يوم الفاروميو..23 يونيو
    انسامد - 20 يونيو - حزيران - محبي الفاروميو علي موعد يوم 23 يونيو لحضور التجمع المرتقب في متحف اريسي التاريخي علي مشارف ميلانو .

    سيستمتع محبو العلامة التجارية علي مدي يوم حافل بمشاهدة تفوقها التكنولوجي من خلال موديلاتها المتنوعة جوليتا و جوليا و ستيلفيو .

    و خلال اليوم ستكون كافة الانشطة مجانية تكفلها تذكرة الدخول و تتضمن زيارة المتحف و اخذ الصور بالاضافة الي عرض تشارك فيه كافة موديلات الفاروميو الحديثة و التاريخية .

    سيتم كذلك عرض بعض قطع غيار للموديلات القديمة .. و فيديوهات لمشاركة موديلات السيارة الرياضية في سباقات فورمولا 1.

    من الماضي الي الحاضر.. في الساعة 15.10 ، سيتم إشعال محركات بطلة سباق الجائزة الكبرى الفرنسي ، ويتم بثها مباشرة من غرفة جوليا ، والتي ستصبح مدرجًا حقيقيًا لألفا روميو لسباق ألفا روميو لسباقات فورمولا 1.

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