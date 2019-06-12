لمبورجيني..20 مليون متابع علي انستجرام

انسامد - 12 يونيو - حزيران - لم تعد سيارات لامبورجيني في الصف الأول فقط في المبيعات التجارية وفي الالتزام بالتميز الإنتاجي مع احترام العوامل البيئية و لكنها تحتل ايضا مكانة بارزة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يصل عدد متابعينها إلى عشرين مليون متابع على انستجرام .



أقيم الاحتفال الأكثر أهمية على موقع انستجرام مع نشر صورة الرخصة رقم 20 مليون لموديل هوراكان ايفو ..و هناك قصصا طريفة تتعلق بنفس الموضوع لمتابعي العلامة علي انستجرام كان لمشاركة المستخدمين لحظة مهمة أخرى ، مع إمكانية تلقي المتابعين صورة السيارة هوراكان لكتابة اسماؤهم على لوحة الارقام وإعادة نشر الصورة على مواقعهم الشخصية.



بدأ نشاط لمبورجيني علي انستجرام في مايو 2012 اي انه خلال سبع سنوات استطاعت العلامة ان تحصل علي 20 مليون متابعا ، بمعدل نمو سنوي يزيد على ثلاثة ملايين مستخدم بدأوا في متابعة الملف الشخصي للعلامة.



بين المشاركات اليومية والقصص والأحداث والمسابقات ورواية القصص في السنوات الأخيرة ، استطاع حساب العلامة التجارية لمبورجيني التعريف بالسيارة و مختلف موديلاتها و كل ما يتعلق بالشركة بطريقة فريدة من نوعها.



