معرض تورينو للسيارات من 19 الي 23 يونيو

انسامد - 28 مايو - ايار - يعقد في الفترة من 19 الي 23 يونيو معرض تورينو للسيارات في نسخته الخامسة القياسية حيث كما يقول المنظمون ستشارك 50 علامة تجارية بنسبة 95 في المائة من سوق السيارات الايطالي. و من بيت العلامات الشهيرة المشاركة: ابارث - الفاروميو - استن مارتن - اودي - بينتلي - بي ام دابليو - بوجاتي - سيتروين - شيفروليه - داتشيا - دالارا - فيات - فورد- هوندا- هيونداي - جاكوار - جاناريلي - جيب - كيا - لامبورغيني- لانسيا - لكزس - مازدا - ماكلارين - مرسيدس-بنز - ميليتوم - ميتسوبيشي - مول اوتوموبيل - أوبل - باجاني - بيجو - بينينفارينا - بورش - سيارات رباعية الدفع - رينو - سانج يونج - سيتج - سكودا - سمارت - سبايس إكس - ستوديوتورينو - سوزوكي - تسلا-، تويوتا - فولكس فاجن - إكسيف وياماها.



و تقدم رئيس و منظم المعرض بالشكر لكل العلامات التجارية المشاركة في المعرض و الذين ساهموا في صنع و دعم حدثا عملاقا لعالم السيارات في ايطاليا و مقدم بالمجان للجمهور.