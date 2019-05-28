Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - الجديد
معرض تورينو للسيارات من 19 الي 23 يونيو
    Da Formula 1 a elettrico, Parco Valentino fa il pieno

    انسامد - 28 مايو - ايار - يعقد في الفترة من 19 الي 23 يونيو معرض تورينو للسيارات في نسخته الخامسة القياسية حيث كما يقول المنظمون ستشارك 50 علامة تجارية بنسبة 95 في المائة من سوق السيارات الايطالي. و من بيت العلامات الشهيرة المشاركة: ابارث - الفاروميو - استن مارتن - اودي - بينتلي - بي ام دابليو - بوجاتي - سيتروين - شيفروليه - داتشيا - دالارا - فيات - فورد- هوندا- هيونداي - جاكوار - جاناريلي - جيب - كيا - لامبورغيني- لانسيا - لكزس - مازدا - ماكلارين - مرسيدس-بنز - ميليتوم - ميتسوبيشي - مول اوتوموبيل - أوبل - باجاني - بيجو - بينينفارينا - بورش - سيارات رباعية الدفع - رينو - سانج يونج - سيتج - سكودا - سمارت - سبايس إكس - ستوديوتورينو - سوزوكي - تسلا-، تويوتا - فولكس فاجن - إكسيف وياماها.

    و تقدم رئيس و منظم المعرض بالشكر لكل العلامات التجارية المشاركة في المعرض و الذين ساهموا في صنع و دعم حدثا عملاقا لعالم السيارات في ايطاليا و مقدم بالمجان للجمهور.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما..منزل يحترق ورجل يقف علي حافة النافذة محاولا الهروب

    ألبوم الصور