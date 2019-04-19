فورد موستنج أكثر السيارات الرياضية مبيعا على مستوى العالم

أنسامد 19 إبريل/نيسان - تحتفل شركة فورد بالذكرى الخامسة والخمسين لانتاج سيارتها فورد موستنج السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم في 2018 للعام الرابع على التوالي.



وحققت سيارة فورد موستنج مبيعات بلغت 113.066 سيارة على مستوى العالم في 2018. علاوة على ذلك، سجلت مبيعات موستنج في أوروبا، منذ بداية عام 2019، نموا بنسبة 27%.



كما حققت أيضا أفضل مبيعات في فئتها في الولايات المتحدة، حيث تم بيع 75.842 سيارة في العام الماضي.



وبالنسبة لأوروبا، باعت فورد 2300 سيارة من طراز موستنج في الربع الأول من عام 2019 لتسجل نموا بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ومنذ إطلاقها في عام 2015 ، تم بيع أكثر من 500.000 وحدة من الجيل السادس من موستنج في جميع أنحاء العالم، من بينها أكثر من 45.000 سيارة في أوروبا.



