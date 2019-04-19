فورد موستنج أكثر السيارات الرياضية مبيعا على مستوى العالم

هزيمة اليوفنتوس تفقد النادي 17 في المائة من قيمة اسهمه
الرئاسة الفرنسية: اتهام فرنسا بدعم المشير حفتر لا أساس له
تونس تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وحقن دماء الليبيين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
صور لكاتدرائية نوتردام في فرنسا
الازهار تتفتح في كاستيليتشيو وسط ايطاليا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية