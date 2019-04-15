أودي تكشف عن أحدث طرازاتها الرياضية اس 6 و اس 7

أنسامد 15 إبريل/نيسان - كشفت شركة أودي الالمانية لصناعة السيارات عن النسخ الجديدة من سيارتها التي جاءت ضمن فئة "S" الرياضية، وهي "S6" و"S7" وسيارة "Avant".



وجاءت الطرازات الجديدة جميعها مزودة بمحرك ديزل الذي يعد ضمن فئة "TDI" الرياضية.



وتبلغ سعة محرك سيارات أودي الجديدة 3.0 لتر، وينتج قوة تصل إلى 349 حصانا، مع عزم دوران 700 نيوتن متر.



ويمكن للسيارة Audi S6 الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 5 ثوان، في حين يمكن للسيارة Avant و S7 الانطلاق من الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 5.1 ثانية. الا أن الحد الأقصى للسرعة لجميع طرازات S الجديدة يبلغ 250 كم / ساعة.



