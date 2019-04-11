Hymer الإيطالية تقدم سيارت التخييم من مجموعة 2020

أنسامد - 11 أبريل /نيسان - قدمت العلامة التجاريةالإيطالية Hymer سيارة التخييم من مجموعة 2020 إلى شبكتها وإلى الصحافة.



تم تطوير مجموعة من المنازل السريعة Laika Kosmo التي تم إطلاقها العام الماضي مع أربعة ملفات تعريفية لعام 2020. وقد ظهرت بالفعل شاحنات صغيرة خلال العام في هذه المجموعة الجديدة.



909 هو فيات دوكاتو طوله 7.41 متر. لديها 4 مقاعد بطاقة رمادية (مكان الخامس هو اختياري). أمامها أنيقة والديناميكية الهوائية.



تتكون غرفة المعيشة من حجرة طعام كلاسيكية على شكل حرف L. توفر منطقة النوم سريرين كبيرين ومريحين بحجم 207 × 80 سم (السرير الأيمن) و 200 × 80 سم (السرير الأيسر) ومقبس USB.



