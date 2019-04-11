Hymer الإيطالية تقدم سيارت التخييم من مجموعة 2020

السودان:بيان للجيش وانتشار عسكري وإغلاق مطار الخرطوم الدولي
صحف عربية:تأثير الانتخابات الاسرائيلية علي الحقوق الفلسطينية
دبي:بدءمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي سيملس 2019
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
الازهار تتفتح في كاستيليتشيو وسط ايطاليا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية