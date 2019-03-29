دايملر وجيلي تطلقان مشروعا للسيارات الذكية

أنسامد - 29 مارس /آذار - أعلنت شركتا «دايملر» الألمانية و«جيلي» الصينية عن مشروع مشترك لانتاج السيارات الذكية الصغيرة. ووفقا لبيان مشترك، سيتم تصنيع الجيل القادم من العلامة التجارية، الذي سيتم طرحه في الأسواق في 2022، في مصنع في الصين، وستكون السيارة الجديدة الذكية المزمع انتاجها كهربائية بصورة كاملة.



ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن المشروع المشترك الذي ستمتلكه الشركتان بنسبة 50-50. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2019.



وقال ديتر زيتشه رئيس مجلس إدارة شركة دايملر "بالنسبة لأكثر من 2.2 مليون مستخدم، تعد السيارات الذكية رائدة في التنقل الحضري.



وبناء على هذه القصة الناجحة، نتطلع لتطوير هذه العلامة التجارية مع شركة جيلي القابضة، وهى شريك قوي في قطاع السيارات الكهربائية".



ومن جانبه، قال لي شوفو رئيس مجموعة جيلي القابضة "تتطلع جيلي ودايملر إلى بدء هذا المشروع الجديد، الذي من خلاله سوف نواصل تقديم المنتجات الكهربائية الفخمة من أجل تقديم خبرة تنقل أفضل لعملائنا".



