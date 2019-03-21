الفاروميو ستيلفيو..600 حصان

انسامد - 21 مارس - اذار - قام مطورو سيارات روميو فيراريس بمدبنة اوبرا القريبة من روما بتطوير الموديل ستيلفيو لتصبح سرعتها 249 كم / في الساعة من خلال دفع قوة اضافية داخل محركها دي الي 600 حصان لتحل محل الموديل ان رينج .



و قد اعلن مسئول التطوير عن هذه السيارة للمشاركة في البطولة الدولية للسيارات مؤكدا انه لم يتم انتاج سوي 108 سيارة فقط منها مما يجعله اكثر قوة و اكثر شراسة في ميدان السيارات.



أوضحت ميشيلا سيروتي ، مديرة العمليات في شركة لومبارد -"انه بعد دراسة الإصدارات المختلفة - أتيحت لنا فرصة ثمينة للعمل علي تطوير موديل ان رينج ، وحاولنا أن نبالغ في إعداد قاعدة متقدمة جدًا بالفعل من الناحية الجمالية و الأداء ، مع زيادة الحد الأقصى للهدف إلى أقصى حد ممكن خاصة فيما يتعلق بقوة و في نفس الوقت شكل السيارة الا ان هدفنا الاساسي ، لم يكن ادخال الكثير من التغييرات علي الموديل بهدف التفيير و الاستبدال فقط ، لأن الإصدار المحدود هو 108 وحدة يعني وجود تفاصيل فريدة موجودة فقط في هذا النموذج .

