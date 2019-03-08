الفا روميو تكشف عن سيارتها تونالي الكهربائية

أنسامد - 8 مارس /آذار - كشفت شركة الفا روميو الايطالية لصناعة السيارات عن سيارتها الكهربائية الجديدة المقرر طرحها في الاسواق نهاية عام 2020.



وأطلقت الشركة على السيارة الجديدة التي تلبي الاحتياجات الجديدة للسوق اسم الفا روميو تونالي. وتعكس السيارة التصميم الايطالي الفريد والاسلوب الاصلي والحديث الذى تتمتع به الفا روميو.



نشرت الشركة الصور الاولية للسيارة التي تجمع بين تاريخ العلامة التجارية واللمسات الجديدة التي نراها في تصميم الاطارات 21 إنش.



وتمّ تزويد تونالي بأعلى معايير التكنولوجيا الحديثة لضمان توفير الديناميكية في القيادة.



وجاء تصميم السيارة مستوحى من عالم سباقات ألفا روميو، وتدمج بين الجلد والكنتارا والألومنيوم، كما زودت بشاشة 10.25 إنش لنظام الترفيه والمعلومات، ولوحة رقمية 12.3 إنش. الا أن الشركة لم تكشف بعد عن المواصفات التقنية للسيارة.



