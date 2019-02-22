انطلاق فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات 7 مارس المقبل

انسامد - 22 فبراير / شباط - تنطلق فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات في دورته ال89 خلال الفترة من 7 مارس وتستمر حتى 17 مارس وذلك بمشاركة العديد من الشركات العالمية.



وقدمت إدارة معرض جنيف الدولي للسيارات عرضا لهذا الحدث الهام في مدينة ميلانو الايطالية، حيث يعد المعرض الأوروبي السنوي الوحيد للسيارات.



ومن المقرر أن يشارك 30 عارضا جديدا، من بينهم مصنعين من روسيا والصين، في الدورة ال89 من المعرض. كما تشارك أيضا شركات سويسرية، من بينها شركة Kyburz Switzerland وشركة Pich Automotive.



وقال رئيس المعرض موريس توريتيني إن جميع العلامات التجارية الرائدة تقريبا ستشارك في المعرض هذا العام.



وذكرت إدارة معرض جنيف للسيارات أنه لإرضاء العديد من الزوار الذين لا يريدون فقط اكتشاف أحدث الموديلات ولكنهم أيضا متحمسين للسيارات التاريخية، سيتم تنظيم معرض خاص هذا العام بمناسبة الذكرى السبعين للعلامة التجارية Abarth ، حيث سيتم عرض أكثر من 20 نسخة لهذه الشركة الإيطالية الشهيرة.



وأوضح توريتيني أن عدد الزائرين القادمين من إيطاليا ارتفع بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، ليرتفع من 2% من عدد الزوار في عام 2008 إلى 11% في 2018، بزيادة قدرها 17% خلال النسخة الاخيرة من المعرض.