سيون تستعد لحل أزمة الطاقة على كوكب الأرض

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين الثاني - تحاول شركات السيارات حول العالم أن تقيم علاقة صداقة قوية مع البيئة عن طريق الطاقة النظيفة، خاصة بعد ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض.



وفي سبيل ذلك أطلت علينا السيارة سيون الكهربائية، التي زودت ببطاريات يمكن أن يتم شحنها عن طريق الطاقة الشمسية النظيفة.



السيارة سيون تستطيع السير لمسافة 250 كلم في شحنة البطارية الواحدة، والألواح الشمسية في هيكل السيارة تستطيع توليد طاقة تساوي السير لمسافة 30 كلم، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كلم\الساعة.



وتعمد صناع السيارة سيون بإن يتسم التصميم بالإنسيابية والبساطة، ودمج الألواح الشمسية في هيكل السيارة الخارجي بشكل أنيق، لكي تحقق السيارة أقصى استفادة من الخلايا الشمسية، حيث يصل عدد الخلايا المستخدمة في السيارة سيون إلى 330 خلية تعمل بشكل متوازن معًا.



ومن الداخل تحتوي السيارة سيون على شاشة 10 إنش، وعلى بعض التكنولوجيا البسيطة المتعارف عليها في عالم تكنولوجيا السيارات.



هذا المحتوى من تيربو العرب سيون هي إحدى شركات صناعة السيارات، تم إنشاء الشركة من قِبل شركة تويوتا للسيارات عام 2003م بهدف جذب فئة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية.[1][2][3] غالبية سيارات سايون ذات دفع أمامي. و للشركة حالياً خمس طرازات إنتاج وهم : إكس بي (xB)، تي سي (tC) وإكس دي (xD)، اف ار- اس (FR-S)، اي كيو (IQ)