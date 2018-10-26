لأول مرة في تاريخها لامبورجيني تطرح سيارة رياضية بمحرك هجين

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركة "لامبورجيني" الايطالية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة، عن سيارة جديدة تحمل اسم "Unico".



ومن المتوقع أن تعتمد " لامبورجيني " لأول مرة في تاريخها علي محرك هجين في الموديل الجديد، يضم محركا يعمل بالبنزين بـ 12 أسطوانة وسعة 6.5 لتر، بقوة 789 حصانا، ومحركا كهربائيا بقوة 50 حصانا.



ومن المقرر ان يبدأ انتاج السيارة الجديدة نهاية 2018، حيث ستطرح الشركة 63 نسخة فقط من الموديل الجديد بسعر يبلغ حوالي 2.5 مليون يورو.



