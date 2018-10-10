سكودا تكشف عن اختبارية جديدة تسير حتى 70كم دون الحاجة للوقود

أنسامد - 10 أكتوبر / تشرين الأول/ - أزاحت شركة سكودا الستار عن سيارتها Vision RS الاختبارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور حتى 14 أكتوبر الجاري.



وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 57ر4 متر وتكشف عن رؤيتها المستقبلية في عالم السيارات، وتتمتع بملامح تصميمية غاية في الأناقة من خلال شبكة المبرد المضاءة والاسبويلر والعتبات الضخمة، ويسع صندوق الأمتعة بالسيارة 430 لتر من الأمتعة.



وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن السيارة الاختبارية تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين سعة 5ر1 لتر بقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 75 كيلووات/102 حصان.



وتتولى تغذية المحرك الكهربائي بالتيار بطارية ليثيوم أيون سعة 13 كيلووات ساعة، ومع قوة إجمالية 180 كيلووات/245 حصان تتسارع اختبارية سكودا من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/س.



وتروج شركة سكودا لسيارتها الجديدة من خلال مدى السير 70 كلم معتمدة على نظام الدفع الكهربائي فقط، وهو ما يقلص معدل الاستهلاك إلى 4ر1 لتر/100 كلم (33 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون).



