سعودية تقود سيارة فورمولا1 لأول مرة

انسامد - 25 يونيو / حزيران - يبدو أن النساء في المملكة العربية السعودية لن يكتفين بقيادة السيارات فقط في بلادهم بعد رفع الحظر عن قيادتهن للسيارات, حيث نجحت سيدة سعودية في الدخول في قطاع جديد على النساء السعوديات ويتمثل في قيادة سيارات الفورمولا 1 والسيدة التي ستقوم بهذا الدور أسيل الحمد التي ستقود واحدة من سيارات الفورمولا 1 قبل بداية جولة جديدة للبطولة في فرنسا.



و يقول موقع شبكة السيارات العربية ان الحمد ستقوم بقيادة السيارة المثيرة السباقية على حلبة لوكاستيليت وهو أمر يتزامن مع بداية قيادة النساء للسيارات في السعودية. وستقوم أسيل بقيادة سيارة من طراز رينو 2012 في ظل موكب لشركة رينو الفرنسية قبل السباق للاحتفال بعودة السباق بعد أن غاب لمدة 10 سنوات .



وتعرف أسيل الحمد بأنها أول سيدة سعودية تعتبر عضو في اتحاد الرياضات العربية السعودية للسيارات وتعتبر في لجنة النساء في رياضة السيارات المقامة من قبل ادارة الفورمولا 1 في الاتحاد الدولي للسيارات الفيفا. وكانت الشركة قد وفرت لأسيل سيارة E20 من انتاج رينو الفرنسية للتدريب في شهر يونيو الجاري . وكانت أسيل قد أكدت أنها تعشق رياضة السيارات وأن حلمها كان قيادة سيارة فورمولا 1.



