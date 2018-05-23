تجربة قيادة لعشاق فيراري في الامارات

انسامد - 23مايو / ايار - اعدت شركة فيراري تجربة قيادة رائعة ومثيرة لعشاق سياراتها في الامارات العربية المتحدة من 4 الي 6 مايو حيث قام ثلاث عشر من عشاق ال جي تي من جميع بلدان الشرق الاوسط بقيادتها علي بعض من اجمل الطرق الاماراتية.



قطعت الفيراري في هذا الاختبار 650 كيلومترا علي مدي ثلاثة ايام..بدا اليوم الاول باستكشاف دبي و مناظرها الخلابة مرورا ببرج العرب و هي من اكثر الاماكن شهرة..



في اليوم الثاني توجه المشاركون في التجربة الي جبل راس الخيمة وتلك اعلي نقطة جبلية في الامارات العربية المتحدة حيث جبل جيس وهنا قامت فيراري باقسي التجارب لمحركها و امكانياتهاواكثرها اثارة علي الاطلاق.



لقد أدت التقلبات والانعطافات في الطريق التي لا نظير لها الي زيادة قوة وأداء أسطول فيراري ، مما اثار انبهار فريق القيادة بامكانيات السيارة القوية وترك لديهم انطباعات لا يمكن نسيانها ..كما كانت رحلة العودة علي نفس المستوي من الاثارة و الابهار بامكانيات السيارة.وفي اليوم الأخير ، شقّت القافلة طريقها من رأس الخيمة إلى أبو ظبي .



و انتهت هذه الجولة بتدعيم اواصر الصداقة بين عاشقي السيارة فيراري في الشرق الاوسط حيث تشاركوا ذكرياتهم التي لا تنسي اثناء تجربة قيادة رائعة.



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