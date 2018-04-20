رالي قطر:العطية يفرض سيطرة مُطلقة على مجريات المرحلة الثانية

انسامد 20 ابريل/ نيسان - نجح ناصر بن صالح العطية في تصدّر مجريات المرحلة الثانية من رالي قطر الصحراوي، رابع جولات كأس العالم للراليّات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، مُسجلًا 3:34:28 ساعات ومتقدّمًا على ياكوب برزيغونسكي بفارق 16:01 دقيقة. ووفقا لشبكة موتور سبورت، دخل السائق "العنّابي" منافسات المرحلة الثانية - التي يبلغ طولها 358.15 كلم - من الرالي وبحوزته أفضليّة بلغت 5.6 ثانية أمام زميله ضمن صفوف "أوفردرايف ريسينغ" جينيل دي فيلييرز، وذلك بعد تصدّر القطري للمرحلة الاستعراضية التي أقميت على حلبة لوسيل الدولية بطول 3.5 كلم.



وصل العطية إلى نقطة المراقبة الأولى للمرحلة الثانية في الصدارة على متن سيارته تويوتا هايلوكس، قاطعًا 23.59 كلم في زمنٍ بلغ 12:12 دقيقة، متفوّقًا على زميله السعودي ياسر سعيدان الذي استهلّ المجريات ببداية قوية بفارق ثماني ثوانٍ عن القطري.



وواصل المدافع عن اللقب هيمنته على مجريات المرحلة بوصوله إلى نقطة المراقبة الثانية في المركز الأوّل أمام برزيغونسكي بزمنٍ إجمالي للمرحلة بلغ 1:28:10 ساعة وبفارق 3:05 دقائق أمام البولندي، في الوقت الذي تراجع فيه سعيدان إلى المركز السادس.



وبالوصول إلى نقطة المراقبة الثالثة، وسّع العطية الفارق مع برزيغونسكي إلى 3:20 ثانية، في حين كان متصدّر البطولة مارتن بروكوب متأخّرًا في المركز السابع بفارق 40:14 دقيقة.



فيما واصل العطية ابتعاده في الأمام ليصل الفارق بينه وبين ملاحقه البولندي إلى 9:14 دقيقة عند نقطة المراقبة الرابعة، والتي شهدت تراجع بروكوب إلى المركز التاسع، في ظلّ تقدّم آرون دومزالا من برزيغونسكي.



ومع نهاية المرحلة، كانت سيطرة العطية جليّة بإكماله اليوم الثاني في الصدارة أمام برزيغونسكي بفارق 16:01 دقيقة.



وجاء البولندي أمام دومزالا الذي حجز المركز الثالث بفارق 25:01 دقيقة عن القطري.



وعلّق العطية عقب انتهاء المرحلة قائلًا: "قمنا بعملٍ جيّد اليوم، لكنّ المرحلة كانت صعبة للغاية والملاحة لم تكن سهلة. خسرنا بعض الوقت في البحث عن الطريق وتعرّضنا لانثقاب في أحد الإطارات.



لكنّني سعيد للغاية بتواجدي هنا".



وأضاف: "ارتكب العديد من السائقين أخطاءً اليوم. بيد أنّ غدًا هو يومٌ آخر وسنحاول بذل أفضل ما لدينا".



المركز الرابع كان من نصيب الهولندي إريك فان لون بفارق 32:42 دقيقة عن زميله المتصدّر، وأمام الروسي فلاديمير فاسيلييف.



وذهب المركز السادس إلى ياسر سعيدان أمام بروكوب الذي اكتفى بالمركز السابع أمام كلود فورنيير.



وأكمل خوسيه لويز بينا وعادل عبدالله ترتيب المراكز العشرة الأولى.



جديرٌ بالذكر أنّ العطية في صدارة الرالي بعد مرحلتين بمزن إجمالي يبلغ 3:38:41 ساعات أمام برزيغونسكي ودومزالا.



