ريفولتا إيجيبت: سيارة كهربائية صينية في مصر خلال أسابيع

أنسامد - 9 مارس /آذار - قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن الشركة أبرمت برتوكول تعاون مع أحد وكلاء العلامات الصينية في مصر لاستيراد أول سيارة كهربائية صينية في السوق، حسبما ذكر موقع مصراوي.



وأضاف بدوي أن العلامة الصينية التي ستحمل السيارة الكهربائية اسمها التجاري هي أحدث المنضمين للسوق المحلي، بعد أن تمكنت شركة مصرية من الحصول علي حق وكالتها قبل نحو ثلاثة أشهر.



ورفض بدوي الإفصاح عن إسم الشركة الصينية أو إسم وكيلها المصري، وذلك تقيدًا ببنود البروتوكول بين الطرفين، إلا أنه أكد أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالشراكة ستكون متاحة خلال أسابيع قليلة مع تقديم السيارة الكهربائية الجديدة.



يذكر أن ريفولتا إيجيبت افتتحت مطلع شهر فبراير أول نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مصر وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية وشركة شنايدر الفرنسية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من مشروع تغطية مصر بنقاط الشحن 7 محافظات بإجمالي 65 نقطة شحن.



