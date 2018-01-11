رالي الشرق الأوسط ينطلق من عمان في 2018 وعودة الكويت

أنسامد - القاهرة، في 11 يناير - رفع المسئولون في بطولة الشرق الأوسط للراليات والقائمون على تنظيم السباقات الروزنامة المعتمدة من قبلهم الخاصة بسباقات الموسم الرياضي 2018 إلى الاتحاد الدولي للسيارات وذلك بهدف اعتمادها بشكل رسمي وتبيتها ضمن برنامجها للعام ، وبحسب الروزنامة الأولية للبطولة فقد تقرر لها أن تنطلق بإقامة رالي عمان (الجولة الأولى) خلال الفترة من 11 - 13 يناير وتختتم في الكويت بإقامة رالي الكويت (الجولة السابعة) خلال الفترة من 15 - 17 أكتوبر 2018، وتوفق المسئولون والقائمون على البطولة بشكل جيد في الوصول إلى مبتغاهم وإلى مرحلة التأكيد على البرنامج العام والمتكامل لسباقات البطولة ومتابعة نشاطها واحتضانها لنجوم هذا النوع من سباقات المضمار الرملي في جل مراحلها في المنطقة باستثناء رالي لبنان الذي تستخدم فيه اللجنة المنظمة الشوارع والطرق والممرات المرصوفة بالأسفلت وفي أجواء مغايرة ووفق الأنظمة المقبولة والمعمول بها دوليا.



وشهدت روزنامة بطولة الموسم الماضي خمسة سباقات فقط وعدد قليل من السيارات المشاركة حيث تصل في بعض الأحيان إلى خمس أو ست سيارات، إلا أن أندية السيارات في الشرق الأوسط والقائمون على البطولة نجحوا بشكل جيد في تعزيز مكانة هذه البطولة وتسجيلها بسبع جولات في الموسم القادم وهو أمر إيجابي ومن شأنه أن يعزز من مكانة بطولة الشرق الأوسط للراليات ويعيدها من جديد إلى التألق والتميز سواء من حيث عدد الجولات أو عدد المتسابقين الذين يجدون في هذه البطولة المحطة المناسبة للانطلاق في ممارسة سباقات الرالي المحببة لدى عدد كبير من الشباب الرياضي في المنطقة.



