Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - دليل السيارات
باندا ملكة سوق السيارات الايطالية في 2019
    انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - احتلت السيارة فيات باندا راس قائمة مبيعات سوق السيارات الايطالي في عام 2019 و المكونة من 50 مركزا توزع حسب افضلية السيارات للايطاليين حسب اذواقهم حيث بيع منها 138.132 سيارة .

    وتقول الاحصائية ايضا ان الذوق العام الايطالي يتزايدحاليا لشراء السيارات التي تعمل بالبنزين في اثر الحملة المضادة للسيارات التي تعمل بالديزل لتاثيرها السيء علي البيئة .

    و يفضل الايطاليون كذلك السيارات من فئة ب و ج لانها اكثر عملية بالنسبة لهم بالاضافة الي انها صديقة للبيئة فيما يتعلق بانبعاث العوادم.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    احتفالات الميلاد في ايطاليا
    فيديو

    احتفالات الميلاد في ايطاليا

    ألبوم الصور