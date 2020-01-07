باندا ملكة سوق السيارات الايطالية في 2019

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - احتلت السيارة فيات باندا راس
قائمة مبيعات سوق السيارات الايطالي في عام 2019 و المكونة من 50
مركزا توزع حسب افضلية السيارات للايطاليين حسب اذواقهم حيث بيع
منها 138.132 سيارة .
وتقول الاحصائية ايضا ان الذوق العام الايطالي يتزايدحاليا لشراء
السيارات التي تعمل بالبنزين في اثر الحملة المضادة للسيارات التي
تعمل بالديزل لتاثيرها السيء علي البيئة .
و يفضل الايطاليون كذلك السيارات من فئة ب و ج لانها اكثر عملية
بالنسبة لهم بالاضافة الي انها صديقة للبيئة فيما يتعلق بانبعاث
العوادم.