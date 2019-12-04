كتاب حول فيراري في خمسين عاما

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - قدم انجيلو كاستيللي كتابه " داخل الثبات" الذي نشرته دار ارتي ستامبا و هو محصلة نصف قرن من الحياة و العمل داخل مؤسسة فيراري في حضور نائب رئيس شركة بيرو فيراري و العاملين بالشركة .



و يعتبر الكتاب بمثابة كشف حساب غير مسبوق يقدمه احد المدراء العاملين في بيت مارانيلو طيلة 52 عاما.



و يؤكد بيان رسمي صادر عن الشركة ان كاستيللي لعب دورا محوريا في تحويل المصنع من ورشة حرفيةإلى نموذج عالمي لعمليات الإنتاج والابتكار التكنولوجي.



كان انزو فيراري قد عينه عام 1966 كمصمم فني و قد تحمل علي مدار السنين ادوارا كبيرة و مهمة في ادارة قطاع التكنولوجيا و البنية التحتية في الشركة ..



و قد غادر الشركة عام 2008 حيث عمل لمدة عشرة اعوام كمستشار للمشروعات الجديدة لتصميمات فيراري.يوضح الكتاب مراحل توسعة المصانع وتطور الادوات المستخدمة و خطوات الانتاج من خلال صور تاريخية لهذه المراحل .. كما يستعرض الكتاب قصة اول ورشة لفيراري في فيالي ترينتو و تريستي مرورا بالمؤسسات الحديثة التي تحمل توقيع كبار المهندسين المعماريين العالميين و التي تم بناؤها يوما بعد يوم و العمل المتواصل لنساء و رجال تمكنوا من احياء حلم مؤسس فيراري.



