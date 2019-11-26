انتهاء الدورة التاسعة لميلانو اوتو كلاسيك

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - انتهت الدورة التاسعة من معرض
ميلانو اوتو كلاسيكا نهاية قياسية بالنسبة لعدد الزوار الذي بلغ
76.553 زائر من ناحية و من الناحية الاخري نوعية الزوار الشباب
المثقف و الواعي و تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 30 عاما مما يمنح
مجال السيارات اهمية قصوي في المستقبل.
عرض في الصالون 3 الاف سيارة حظت بحجم مبيعات كبير بالاضافة الي
التغطية الاعلامية المتميزة مما اثار اعجاب جميع العارضين حيث قام
بالتغطية اكثر من 600 صحفي .
و من مستحدثات الصالون البيع بالمزاد العلني الذي اداره بيت
وانينيس لاربعين مجموعة للسيارات الكلاسيكية و السيارات التي ظهرت
منذ 20 الي 30 عاما مما اثار اعجاب جامعي السيارات ..و قد تضمن
المزاد ايضا سيارات و موتو سيكلات تاريخية .
و كعادته قدم الصالون عرضا بانوراميا غير عادي لاجمل سيارات فيراري
جي تي الخمسينيا و السيتينيات و السبعينيات تم اختيارها بعناية
فائقة في كتاب غير متداول ومقدم من بالو اوليفييري جامع التحف و
استشاري السيارات الكلاسيكية.