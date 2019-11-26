انتهاء الدورة التاسعة لميلانو اوتو كلاسيك

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - انتهت الدورة التاسعة من معرض ميلانو اوتو كلاسيكا نهاية قياسية بالنسبة لعدد الزوار الذي بلغ 76.553 زائر من ناحية و من الناحية الاخري نوعية الزوار الشباب المثقف و الواعي و تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 30 عاما مما يمنح مجال السيارات اهمية قصوي في المستقبل.



عرض في الصالون 3 الاف سيارة حظت بحجم مبيعات كبير بالاضافة الي التغطية الاعلامية المتميزة مما اثار اعجاب جميع العارضين حيث قام بالتغطية اكثر من 600 صحفي .



و من مستحدثات الصالون البيع بالمزاد العلني الذي اداره بيت وانينيس لاربعين مجموعة للسيارات الكلاسيكية و السيارات التي ظهرت منذ 20 الي 30 عاما مما اثار اعجاب جامعي السيارات ..و قد تضمن المزاد ايضا سيارات و موتو سيكلات تاريخية .



و كعادته قدم الصالون عرضا بانوراميا غير عادي لاجمل سيارات فيراري جي تي الخمسينيا و السيتينيات و السبعينيات تم اختيارها بعناية فائقة في كتاب غير متداول ومقدم من بالو اوليفييري جامع التحف و استشاري السيارات الكلاسيكية.



