لامبورجيني تكشف عن تحفتها سايان

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - قامت شركة لامبورجيني المتخصصة في بيع عقود السيارات بملايين من الدولارات بالكشف عن أول سيارة لامبورغيني ..V12 هجين، في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات بمحرك.



اعلنت الشركة عن السيارة سايان التي ستنتج منها 63 نسخة و هي الموديل الاول الهجين و التي تعمل كليا بالكهرباء و اسمها يعني البرق .



تمتلك السيارة الرياضية المستقبلية ذات المحرك القوي - في 12 - إلى جانب "التقنيات الهجينة المبتكرة تحطم ارقاما قياسية أخرى: إنها أقوى لامبورغيني على الإطلاق وتقدم أقل وزن / قوة الافضل في عائلة الافنتيدور.. والتي ستتصدر الجيل القادم فمثلا تصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية..وتصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 350 كم / ساعة.



بالنسبة للجزء الكهربائي بدلاً من البطارية ليثيوم أيون ، تم تزويد السيارة سيان بتقنية تخزين الطاقة باستخدام مكثف فائق القوة ، أخف ثلاث مرات من البطارية وثلاث مرات أكثر قوة من جهاز تجميع متساوٍ في الوزن..يوفر النظام الهجين 34 حصان إضافي. قال ستيفانو دومينيكالي ، الرئيس التنفيذي ورئيس أوتوموبيلي لامبورغيني: "تعد سان من بين الإمكانات الرائعة ، فهي اليوم ليست مجرد مثال هائل لتصميم شركة هايبر كار وشركة هندسية عالية ، ولكنها تعزز إمكانات لامبورغيني كعلامة تجارية. من السيارات الرياضية السوبر في المستقبل.



