سيارة إيطالية خارقة بقوة 325 كلم /ساعة

انسامد - 25 فبراير / شباط - أعلن مصنع Ares design الايطالي لانتاج السيارات طرح سيارة جديدة خارقة ذات محرك قوي، بتكنولوجيا متطورة.



وجاءت السيارة بنسخة كوبيه مع محرك قوي من 10 اسطوانات، حيث تبلغ قوة المحرك 520 حصان وتبلغ سرعة السيارة 325 كم / ساعة.



ومن المقرر إدخال بعض التعديلات على السيارة الجديدة، بدءاً من اسم النموذج الذي يفتتح رسميا إنتاج السلسلة ونماذج الموديلات الجديدة.



وجاءت السيارة بهيكل خارجي ومحرك مستويحان من Lamborghini Huracán ، حيث يتم تمويل انتاجها من أحد الاشخاص في دبي. ويتراح سعرها بين 850-890 الف يورو، ما يعادل مليون دولار تقريبا.



ومن المقرر أن تستمر جميع أنواع اختبارات السيارة في الأسبوعين المقبلين قبل إرسال السيارة إلى دبي.

