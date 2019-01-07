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سيارات - دليل السيارات
هيونداي تطرح 13 موديلا جديدا خلال العام الجاري
    أنسامد - 7 يناير /كانون الثاني - كشف موقع "موتور وان" أن شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات تسعى لطرح نحو 13 موديلا جديدا من السيارات خلال العام الجاري.

    وأضاف "موتور وان" أن الشركة الكورية الجنوبية ستقوم بانتاج أول موديل رياضي من علامتها التجارية Genesis.

    ومن المتوقع أن تأتي النسخة الرياضية الأولى من Genesis بمحرك من فئة V8 بسعة 5.0 لتر.

    كما تستعد هيونداي أيضا لطرح موديلات أخرى مثل Sonata ضمن فئة السيدان.

    وتعد هيونداي خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم. وباعت الشركة 7.39 مليون سيارة العام الماضي، وفشلت في بلوغ هدفها في تحقيق مبيعات تبلغ 7.55 مليون سيارة. وتأمل الشركة بيع ما لا يقل عن 7.6 مليون سيارة خلال العام الجاري.

    الصورة لهيونداي سوناتا
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