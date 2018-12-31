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سيارات - دليل السيارات
فورد تكشف عن النسخة الجديدة من فوكاس
    نسامد -31 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات عن النسخة الجديدة من موديل Focus ST.

    وذكر موقع "موتور وان" أن الموديل الجديد من السيارة مزود بمحرك توربيني سعة 2.3 لتر بقوة تبدأ من 190 حصانا، وتصل ل270 حصانا، مشيرا إلى أن السيارة جاءت بتصميم هاتشباك.

    وأضاف "موتور وان" أنه من المقرر طرح السيارة الجديدة في الاسوق خلال النصف الاول من عام 2019.

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