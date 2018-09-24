مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة رياضية بقوة 306 حصان

أنسامد - 24 سبتمبر/ أيلول/ - ذكر موقع " موتور وان " أن شركة مرسيدس الالمانية لصناعة السيارات ستكشف بشكل رسمي عن الطراز الرياضي AMG A 35 4Matic الجديد خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.



وأضاف " موتور وان " أن السيارة الرياضية المدمجة مزودة بمحرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر وبقوة 306 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.



واوضح ان السيارة يمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في خلال 4.7 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/س.



ومن المقرر أن تطلق مرسيدس سيارتها AMG A 35 4Matic الجديدة في الأسواق بحلول يناير المقبل، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.



