مرسيدس تكشف عن أسرع سيارة كهربائية بالعالم

أنسامد - 27 أغسطس / آب / - كشفت شركة مرسيدس الالمانية لصناعة السيارات عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وهي موديلها الجديد EQ الذي لقبته باسم السهم الفضي.



ومن المقرر عرض السيارة رسمياً للمرة الأولى أمام الجمهور ضمن فعاليات معرض بيبل بيتش - Pebble Beach الدولي للسيارات في كاليفورنيا. ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية الاولي والفيديو الترويجي للسيارة والتي كشفت عن تصميم موديل إي كيو - EQ المستوحى من سيارة السباقات الكلاسيكية W125 التي ترجع لعام 1938. ويميز الموديل الجديد من مرسيدس - Mercedes محركه الكهربائي الذي يتمتع بقوة 748 حصاناً، وتصل سرعته القصوى لـ402 كم في الساعة.



وأضيف لموديل إي كيو - EQ الكهربائي عجلات ضخمة مقاس 24 بوصة، تمنح ثباتاً غير مسبوق عند الانطلاق بالسرعة القصوى، كما طرح بمقعد واحد فقط مثلما هو الحال بسيارات سباق الفورومولا وان. وأضافت مرسيدس - Mercedes للمرة الأولى خاصية جديدة للسائق، وهي إمكانية ممارسته لسباق محاكاة واقع افتراضي أثناء بقائه داخل كابينة القيادة للترفيه.



