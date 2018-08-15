هيونداي تعد بموديلات مستقبلية أكثر إثارة من ألفا روميو

انسامد - 15 اغسطس / اب / تسعى شركة هيونداي لإنتاج موديلات مستقبلية أكثر إثارة من موديلات شركة ألفا روميو الإيطالية العريقة والتي وصفتها الشركة الكورية بأنها من بين الأكثر إثارة وجاذبية في الأسواق حالياً.



وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت وبكل صراحة ووضوح عن لغتها التصميمية الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية والتي أطلق عليها اسم "الرياضية الحسية" والتي جسدتها مؤخراً في سيارتها "لي فيل روج" الاختبارية التي كشفت عنها في معرض جنيف للسيارات والتي ستستخدم في الموديلات المستقبلية القادمة.



وقالت الشركة أنها تريد أن تضمن ألا تتبنى مركباتها تصاميم روسية جامدة وبدلاً من ذلك تسعى لأن تكون جميعها بتصاميم فريدة ومميزة، وأضافت أنها تريد أن تكون مركباتها جذابة ومثيرة للعواطف وأن هناك مجموعة من الشركات المنافسة الأخرى التي تريد أن تقارن مركباتها معها غير ألفا روميو.



