نسخة جديدة من سيارة نيسان بالتعاون مع إيتال ديزاين

أنسامد - 6 يوليو / تموز - كشفت شركة نيسان عن نسخة GT-R50 التي تأتي بتصميم إيتال ديزاين Italdesign وهي في صورة نموذج أولى يعتمد على موديل GT-R نيسمو 2018.



وذكرت شبكة السيارات العربية في موقعها علي شبكة الانترنت أن تم تصميم هذه السيارة جاء للاحتفال بالذكرى الخمسين للسيارة وياتي هذا التعاون بين نيسان و Italdesign للمرة الأولى لتقديم سيارة مثيرة بلا حدود ، حيث قامت Italdesign بتطوير السيارة من الناحية الهندسية وتطوير نسخة فريدة من نوعها ستظهر في أوروبا الشهر المقبل.



وحصلت السيارة الجديدة علي لمسات ذهبية خاصة وغطاء محرك جديد ومصابيح أمامية ليد وسقف أقل في الارتفاع بواقع 54 مم ومصابيح خلفية انسيابية كما قالت نيسان على السيارة أنها تحمل لون رمادي كينتيك سائل مع لمسات ذهبية سيجما انرجيتيكا وعجلات معدلة 21 بوصة.



وسيتوفر للسيارة محرك V6 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين مطور من نيسمو بمداخل تبريد أكبر وعمود مرفق للخدمة الشاقة وشاحن توربيني أكبر وروابط توصيل ومكابس عالية التدفق وحواقن متطورة لحقن الوقود ونظام عادم محدث والنتيجة وصول المحرك لقوة 710 حصان والعزم الي 780 نيوتن متر.



