الكشف عن طرازات بيجو 2019 الجديدة في مصر

انسامد - 22 مايو / ايار - أعلنت كل من شركتي المنصور وسكوب للإستثمار رسمياً عن إطلاق الشراكة الجديدة للتوزيع الحصري لسيارات بيجو في مصر، بناء على الإتفاقية مع مجموعة Groupe PSA، ثاني أكبر مجموعة للسيارات في أوروبا وصاحب علامة بيجو التجارية.



وكشفت الشركتان علي موقعهما الالكتروني الاسبوع الماضي عن إتاحة خمس موديلات جديدة للسوق المصري، بما في ذلك "سيارة العام 2017" بيجو الجديدة "3008" وبيجو الجديدة "5008".



وتضمن الإعلان عن شبكة مراكز المبيعات والخدمات لبيجو في القاهرة والإسكندرية. وتم هذا الإعلان في مؤتمر صحفي حضره جان كريستوف -كيمار، نائب الرئيس التنفيذي لـGroupe PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، وفريد البلبيسي، الرئيس التنفيذي لسكوب للاستثمار.



وتتميز السيارات الجديدة من بيجو بفئتيها الاس يو في والسيدان بمقصورة القيادة الذكية من بيجو "اي كوكبيت الجديدة كليا، والتي توفر لراكبي السيارة تجربة قيادة جديدة مفعمة بالمفاجآت والسرور، مع عجلة القيادة المدمجة، ولوحة قياس كبيرة تعمل باللمس بقياس 8 بوصات، بالإضافة إلي شاشة عرض رقمية عالية الدقة بمساحة 12.3 بوصة، بالاضافة الي مقصورة القيادة الذكية من بيجو اي كوكبيت الجديدة إعجاب سائقى السيارة بفضل جودتها و دقتها الفائقة.



وتستحوذ بيجو 5008 الجديدة كليا علي مكانًا جديدًا لسيارات فئة الاس يو في الكبيرة ذات السبع مقاعد ومقصورة داخلية واسعة ومعززة بالعديد من الوظائف فهي لا تزال واحدة من أكثر السيارات تناسباً ويجعلها الطول الإضافي أكثر رحابة للركاب. يمكن للطرازات الجديدة من سيارة بيجو 5008 من الفئة الاس يو في أن تزود بمقعد قابل للطي للراكب الأمامي وباب خلفي يفتح من دون استخدام اليدين.



هي سيارة متعددة الاستخدامات ذات مظهر خارجي رائع التصميم الملهم يعطي شعور بالقوة والاحترام. و يظل ارتفاعه كما هو (1.64 م مع قضبان السقف - قياسيا في جميع الموديلات). مما يعطي السيارة لمحة طويلة وديناميكية. في الأمام ، يوجد الشبكة العريضة مع تطعيمات الكروم الحصرية، في حين يتميز التصميم الخلفي بشريط أسود لامع ومصابيح الخلفية بإضاءة ليد التي تميز أحدث طراز من سيارات بيجو .



