رينو تقدم سيارة داستر الجديدة في الإحتفاليةال40 لدخولها مصر

أنسامد - في 24 إبريل/ نيسان - في احتفال كبير أقيم في أحد فنادق القاهرة، إحتفلت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل لسيارات رينو في مصر، بالذكرى الأربعين لتأسيس الشركة في مصر، بحسب ديلي نيوز إيجيبت.



وقد حضر هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجموعة رينو ووفد من EIM ، بما في ذلك خالد نصير ، رئيس EIM. فابريس كامبولف، رئيس شركة رينو في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند ؛ مروان هيدموس، المدير الإداري في رينو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ خالد يوسف ، مدير السيارات في EIM، رافال وايلنتينويكز، المدير العام في رينو لمصر، ورامي جاد، المدير العام في EIM.



وقال وايلنتينويكز "أنا أعيش في مصر منذ حوالي أربع سنوات ، وأستطيع أن أؤكد لكم أن تجربة العيش في مصر كانت مذهلة. الجميع هنا قادرون على مواجهة أية مشاكل في حياتهم المهنية أو في حياتهم. وأود أن أؤكد على أن عملنا في رينو لم يكن ناجحا إلى حد كبير لو أن جو الصناعة والتجارة والاقتصاد لم يكن جيدا وقويا بما يكفي، مما مهد الطريق لمزيد من التوسع والنجاح".



من جانبه، قال نصير إن روح الفريق ساهمت في نجاح الشراكة وتوسعها في السنوات الأخيرة وستستمر لسنوات قادمة. "روح الفريق وروح الشراكة حققت هذا النجاح وساعدتنا في التغلب على الصعوبات. لقد واجهنا صعوبات كثيرة على مدار أكثر من 40 عاما وسنواجه المزيد في المستقبل. لكن الشراكة الاستراتيجية هي جدار الأمن. كما نؤكد من جديد التزامنا بالتعامل مع السوق المحلية وخطط التوسع ، معتبرين أن دورنا مهم في دعم الصناعة والتجارة المصرية باعتبارها الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي. سنفعل ذلك لتقديم الأفضل والأحدث لعملائنا وتقديم أفضل خدمة للعملاء".



علاوة على ذلك ، قال كامبولف أن رينو حققت نجاحات كبيرة في المنطقة، حيث بلغت حصة الشركة في السوق 15 ٪.



وأضاف "في عام 1978، اختارت الشركة محمد نصير وشركته كوكيل لها.



"الآن أستطيع أن أقول إن القرار كان حكيما. على مدى السنوات الأربعين الماضيي، قدمنا ​​العديد من السيارات الرائدة، بما في ذلك رينو 12 ، رينو 25، رينو فويغو، رينو 19 رينبو".



وقال مروان هيدموس إن السنوات الخمس الماضية للشركة شهدت نموا سريعا في مبيعاتها في المنطقة، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، بفضل سوق مصر الاستراتيجي، وموقعها، ودورها الرائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وخلال الحفل ، كشف رامي جاد ، المدير العام في EIM ، عن رينو داستر 2018 الجديدة ، والتي تأتي في ثلاث فئات: الرؤية، والديناميكية ، والتوقيع. الشركة لديها عزم الدوران من 156/4000 في 115 حصانا ومجهزة بنظام ملاحي متقدم.



وبما أن شركة رينو حريصة على استخدام التكنولوجيا لتوفير أقصى درجات السلامة، فإن الشركة تأتي مع أنظمة المكابح ABS و EBD و BAS ، إلى جانب نظام منع التشغيل للحماية ضد السرقة. كما يتميز بنظام ISOFIX لمقاعد الأطفال.



بالإضافة إلى ذلك ، تأتي السيارة مزودة بنوافذ كهربائية وتكييف الهواء ونظام التحكم عن بعد ووضع ECO لكفاءة استهلاك الوقود، وسيتم بيعه بسعر 320،000 جنيه مصري ليتم تسليمه خلال 90 يوما.



تم تأسيس مجموعة EIM عام 1979 كوحدة أعمال رئيسية ضمن مجموعة Alkan Group. وقد جعلها نموها الملحوظ على مر السنين رائدة في السوق في مختلف مجالات الأعمال. تضم مجموعة EIM خمس شركات ذات موارد فريدة، والتي تستمر في استكمال الكفاءات الفريدة للمجموعة، في حين تشمل الأنشطة الجماعية تمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التأجير التمويلي، وتخزين المناطق الحرة، وإزالة الألغام.



اليوم تعد مجموعة EIM واحدة من أكثر القطاعات المصرية نضجا في القطاع الخاص، حيث تقوم بتوزيع وتقديم أكثر من 28 علامة تجارية عالمية شهيرة في أكثر من ثمانية قطاعات أعمال، في كل من مصر والمنطقة.



يعمل في مصر أكثر من 1875 موظفا في 17 محافظة تضم 29 موقعا. اكتسب EIM حقوق الوكالة لرينو في عام 1979.



