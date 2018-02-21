لكزس تدفع بأجندة السيارات الهجينة الكهربائية في الإمارات

انسامد - 21 فبراير / شباط - تجني لكزس في الفطيم للسيارات، المورد الأكبر للسيارات الهجينة الكهربائية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فوائد مجموعتها المتنوعة من السيارات الصديقة للبيئة ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 251 بالمئة في عام 2017 قياساً بعام 2016.



وعزا كريس باكستون، مدير الإدارة العامة للكزس في الفطيم للسيارات، هذا الارتفاع إلى تنامي الاهتمام بتقنية السيارات الهجينة الكهربائية عموماً، بالإضافة إلى طرح طرازين جديدين في عام 2017، هما لكزس LC500h وLS500h، وتنظيم أنشطة ترويجية، كإجراء تجربة قيادة للسيارات الهجينة الكهربائية وسينما السيارات في نوفمبر، وتخصيص جناح بأكمله لهذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة في معرض دبي الدولي للسيارات وتقديم عروض تشجيعية أخرى على مدار السنة.



وقال: باكستون: "تمكنت لكزس، باعتبارها الخيار الأول على صعيد المركبات الصديقة للبيئة، من التكيف مع تغير الطلب في السوق وتحقيق مبيعات عالية في السيارات الهجينة الكهربائية. وسنواصل ترتيب أولويات جهودنا في ذلك الاتجاه ، بما ينسجم مع التزامنا بدعم أهداف رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021".



وتعتبر LS500h الجديدة المعاد تصميمها جذرياً، والتي أطلقت في نوفمبر، الإضافة الأحدث إلى أسطول لكزس من السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة. والتي حققت طلباً جيداً، وذلك بفضل السلاسة الرائعة لنظام الدفع فيها وهدوء قيادتها وإتقان صناعتها وجودتها، فضلاً عن تصميمها الذي يجمع بين الطابع الرياضي لسيارة الكوبيه ذات الإطلالة الجريئة، وبين المقصورة الداخلية الرحبة الفخمة.



وتصدرت قائمة مبيعات السيارات الهجينة الكهربائية سيارة RXh الفاخرة، مع زيادة بنسبة 252٪ مقارنة بعام 2016، وذلك لترسخ التاريخ الناجح لهذا الطراز في دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستمر الطلب المطرد على CTh وGSh واللتين ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 257 بالمئة و160 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي.



يذكر أن السيارات الهجينة الكهربائية تُعدّ أكثر حل عملي صديق للبيئة، وتمتاز بأنها لا تفرض أية تغييرات على البنية التحتية، أو على سلوك السائق مع توفير أداء ومدى قيادة يضاهيان أداء ومدى قيادة السيارات التقليدية.



أما عالمياً فتوفر لكزس حتى الآن 10 طرازات هجينة كهربائية، مما يجعلها العلامة التجارية الفاخرة الوحيدة التي تضم مجموعة كبيرة من السيارات الصديقة للبيئة بهذا العدد. وتقدم الفطيم للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة 5 خيارات من السيارات الهجينة الكهربائية الفاخرة والتي تشمل LS500 وLC500h و GShوRXh و CTh.



