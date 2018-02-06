أكثر السيارات مبيعا في 2017

انسامد - 6 فبراير / شباط - نشرت منظمة "focus2move" للأبحاث الخاصة بسوق السيارات، قائمة بأسماء أكثر العلامات التجارية مبيعا لسياراتها في الأشهر التسع الأولى من 2017 على مستوى العالم.



و حصلت تويوتا موتورز على نصيب الأسد، و اعتلت صدارة ترتيب قائمة الـ10 مصنعين السيارات الأكثر مبيعًا بواقع مبيعات قدرت بـ6.5 مليون سيارة بنسبة ارتفاع 3.9% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من 2016.



و جاءت فولكس فاجن الألمانية في المركز الثاني بواقع 4.8 مليون سيارة، تلتها في المركز الثالث فورد الأمريكية بمبيعات قدرت بـ4.5 مليون وحدة والتي تأثرت نسبيًا بانخفاض مبيعاتها في السوق الصينية.



و بالمثل عانت العلامات التجارية الكورية من انخفاضات حادة تأثرًا بتراجع المبيعات في السوق الصينية التي تمثل قرابة 30% من حجم المبيعات عالميًا.



و جاء في تقرير منظمة "focus2move" أيضا أن علامة رينو التجارية التي احتلت المركز التاسع في قائمة الـ10 الأكثر مبيعًا، هي الأكثر تقدمًا ونموًا بحجم مبيعات قدرت بـ 1.95 مليون سيارة.



و يمكن التعرف على مبيعات العلامات الـ10 في العام الحالي واختلافها عن العام الماضي من خلال الجدول التالي: تويوتاكورولا - فورد - فولكسفاجن - هوندا سيفيك - تويوتا RAV 4 - هوندا CRV - فولكسفاجن تيجوان - فولكسفاجن بولو - فورد فوكس - تويوتا كامري .



