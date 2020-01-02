اوروبا:تقليل تلوث السيارات غير كافي

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - انتهي عقد تقليل انبعاث ثاني اكسيد الكربون حيث كان الحديث اليومي خلال هذه الفترة حيث حدث خلطا كبيرا بين مفهومي تاثير الاحتباس الحراري و التلوث.



ساعدت القواعد التي وضعها الاتحاد الاوروبي بتقليل انبعاثات عوادم السيارات و التي دخلت في حيز التنفيذ عام 2009 و تبلغ 130 جرام لكل كيلومتر و من المفترض ات تصل النسبة الي 95 جرام لكل كيلومتر في 2021 .



تسود اوروبا حالة من القلق ترقبا للقرارات المستقبلية التي سيتخذها الاتحاد الاوروبي في هذا الشان و التي استبقت بالاعلان عن الميثاق الاخضر خاصة بعد شيطنة محركات الديزل ..و يقضي الميثاق بتخفيض نسبة 55 في المائة من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في 2030 مقارنة بالنسب السائدة في 1990.



و تهدف كل هذه القرارات الي الوصول الي حالة الحياد المناخي في 2050 و تبلغ الاستثمارات لتحقيق ذلك الهدف 260 مليار يورو .



