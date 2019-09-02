سانج يونج بين رعاة مسابقة ملكة جمال إيطاليا

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - جددت شركة سانج يونج للسيارات الكورية تعاقدها مع منظمي مسابقات ملكة جمال إيطاليا كراع للحدث ، وسترافق ملكة جمال الطموحة خلال الرحلة نحو التتويج و الاعتراف بأنها "الأجمل في إيطاليا" مع سيارات الدفع الرباعي كوراندو الجديدة ومع كروس تيفولي .



في يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر ، ستعود المنافسة التاريخية ، التي أصبحت الآن في نسختها الثامنة والثمانين ،حيث تذاع علي شبكة تليفزيون راي اونو في أوقات الذروة ، مرة أخرى تنقل الاحداثيات علي الهواء مباشرة من قصر ديل توريزمو في جيسولو تحت قيادة اليساندرو جريكو. بالنسبة للحدث ، أيضًا بالنسبة إلى شركة السيارات فهذه تعد سنة التغييرات: لقد تم تجديد كوراندو بالكامل ، وكذلك تيفولي ،حيث عملت الشركة الكورية علي الاقتراب من روح مسابقة ملكة جمال إيطاليا بفضل خطوطها المميزة.



يقول ماريو فيرنا ، المدير العام لشركة : "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المرموقة مرة أخرى ، وخاصة هذا العام الذي يمثل بالنسبة لنا لحظة تغير عميق وتأكيد العلامة التجارية في إيطاليا".. "مثل المسابقة ، التي تحتفل بالذكرى السنوية الثمانين لتجديد نفسها والتركيز أكثر على واحدة من نقاط القوة ، وتعزيز الأنوثة ، بنفس الطريقة التي قررنا نحن أيضا المشاركة كأنصار مع نموذجين رائدين.. كورادو و تيفولي ، النموذج المثالي للمرأة التي ترغب في تأكيد شخصيتها القوية من خلال سياراتها ، وكوراندو الجديدة من ناحية أخرى ، رمز الدفع الرباعي للتوازن بين الحداثة والابتكار والسلامة والراحة والعملية. العودة إلى السوق في نسخة منقحة بالكامل ، قادرة على تلبية توقعات جمهور متطلّب ، مع مراعاة التفاصيل وحساسة للجانب الجمالي بقدر ما يتعلق بالجانب التكنولوجي .



