سانج يونج بين رعاة مسابقة ملكة جمال إيطاليا

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - جددت شركة سانج يونج للسيارات الكورية
تعاقدها مع منظمي مسابقات ملكة جمال إيطاليا كراع للحدث ، وسترافق
ملكة جمال الطموحة خلال الرحلة نحو التتويج و الاعتراف بأنها
"الأجمل في إيطاليا" مع سيارات الدفع الرباعي كوراندو الجديدة ومع
كروس تيفولي .
في يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر ، ستعود المنافسة التاريخية ، التي
أصبحت الآن في نسختها الثامنة والثمانين ،حيث تذاع علي شبكة
تليفزيون راي اونو في أوقات الذروة ، مرة أخرى تنقل الاحداثيات علي
الهواء مباشرة من قصر ديل توريزمو في جيسولو تحت قيادة اليساندرو
جريكو.
بالنسبة للحدث ، أيضًا بالنسبة إلى شركة السيارات فهذه تعد سنة
التغييرات: لقد تم تجديد كوراندو بالكامل ، وكذلك تيفولي ،حيث عملت
الشركة الكورية علي الاقتراب من روح مسابقة ملكة جمال إيطاليا
بفضل خطوطها المميزة.
يقول ماريو فيرنا ، المدير العام لشركة : "نحن فخورون بأن نكون
جزءًا من هذه المبادرة المرموقة مرة أخرى ، وخاصة هذا العام الذي
يمثل بالنسبة لنا لحظة تغير عميق وتأكيد العلامة التجارية في
إيطاليا".. "مثل المسابقة ، التي تحتفل بالذكرى السنوية الثمانين
لتجديد نفسها والتركيز أكثر على واحدة من نقاط القوة ، وتعزيز
الأنوثة ، بنفس الطريقة التي قررنا نحن أيضا المشاركة كأنصار مع
نموذجين رائدين.. كورادو و تيفولي ، النموذج المثالي للمرأة التي
ترغب في تأكيد شخصيتها القوية من خلال سياراتها ، وكوراندو الجديدة
من ناحية أخرى ، رمز الدفع الرباعي للتوازن بين الحداثة والابتكار
والسلامة والراحة والعملية. العودة إلى السوق في نسخة منقحة
بالكامل ، قادرة على تلبية توقعات جمهور متطلّب ، مع مراعاة
التفاصيل وحساسة للجانب الجمالي بقدر ما يتعلق بالجانب التكنولوجي
.