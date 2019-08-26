سيات اند كوبرا تفوز برعاية فريق برشلونة

انسامد - 26 اغسطس - اب - فازت شركة "كوبرا" للسيارات الرياضية التابعة لمجموعة "سيات" بحق رعاية فريق برشلونة بدلا من "أودي" وفقا لما أعلن عنه النادي الكتالوني مؤخرا.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن شركة "كوبرا" ستدفع أكثر مما كانت تدفعهالشركة السابقة مقابل الرعاية .



ولن تطلب "كوبرا" من لاعبي البارسا الذهاب إلى مقر التدريبات بالمدينة الرياضية بسياراتها " هذا و قد التقى لوكا دي ميو ، رئيس مجلس إدارة سيات أند كوبرا ، وجوسيب ماريا بارتوميو ، رئيس نادي برشلونة لكرة القدم ، اليوم في كامب نو ، قبل مباراة برشلونة الأولى الصالحة لليغا 2019-2020.



اكد لوكا دي ميو ، رئيس مجلس إدارة سيات أند كوبرا ان هذا التحالف المبتكر مع واحد من أعظم فرق كرة القدم في العالم يُظهر التزامنا القوي بعلامة ومستقبل التنقل في برشلونة.. بالإضافة إلى ذلك ، التعاون مع مؤسسة عالمية مثل كوبرا مع قاعدة جماهيرية تضم أكثر من 340 مليون معجب ، ستتيح لنا أيضًا تعزيز إستراتيجيتنا للعولمة ".



و اضاف انه من المخطط أيضًا إنشاء جراج مؤقت للسيارات خارج المنشأة الرياضية للسماح لمحبي برشلونة باكتشاف علامة السيارات الراعية الجديدة كوبرا.



