طابع بريد للاحتفال بذكري 120 عام علي انشاء فيات

انسامد - 4 يوليو - تموز - صدر اليوم طابع بريد بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاما علي تأسيس شركة فيات للسيارات.



و سيبلغ سعر الطابع 3.50 يورو و هو صالح للاستخدام في المراسلات الموجهة لاوروبا و حوض البحر المتوسط و قد تم اصدار ما يقرب من 400 الف نسخة منه .



فيات هي الأحرف الأولى لعيارة (فابريكا اتاليانا أوتوموبيلي تورينو) وتعني مصنع السيارات الإيطالي في تورين وأسسها (جيوفاني أغنيلي) مع عدة مستثمرين عام 1899 حيث بقي جيوفاني رئيساً للشركة حتى وفاته عام 1945 أما السيارة الأولى التي صنعتها فيات فكانت سيارة الأربعة أحصنة والتي تعرف أيضاً باسم 3.5 حصان وزودت السيارة بمحرك مكون من اسطوانتين بسعة 700 سم مكعب يولد قوة 4 أحصة مع صندوق تروس ثلاثي السرعات وبلغت سرعتها القصوى 35 كم/س .



ولم تصنع فيات سوى 26 نسخة فقط من هذه السيارة بقي اليوم أربعة منها على الأقل ، اثنتان في متحف السيارات في تورين وواحدة في متحف السيارات الوطني في بريطانيا والأخير في متحف فورد في الولايات المتحدة الأمريكية.



