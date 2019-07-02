مازيراتي تحتفل بمرور 50 عامًا على انتاج اول موديل إندي

انسامد - 2 يوليو - تموز - تحتفل شركة سيارات مازيراتي الايطالية بالذكرى الخمسين لانتاج أول موديلاتها إندي كوبيه.. في الأول من يوليو عام 1969 حيث غادرت أول سيارة موطنها الاصلي لتسليمها لأحد العملاء في سويسرا.



تم إرسال السيارة إلى مستورد مازيراتي آنذاك "مارتينيلي وسونفيكو" في شياسو. بعد بضعة أيام ، قام رجل أعمال سويسري ثري بالتقاط إندي ذات اللون الخارجي "الذهبي المعدني" وصالون داخلي من الجلد البني.



كانت البدايات في عام 1968 في معرض تورينو للسيارات ، في جناح كاروزريا فينالي ، في العام التالي ، ظهر الموديل لأول مرة رسمياً في معرض جنيف للسيارات.



في عام 1968 أنتجت مازيراتي حوالي 700 سيارة ، وهي أفضل نتيجة تحققها على الإطلاق منذ افتتاح مصنع إنتاج مودينا. و في نفس العام اصبحت تضم مجموعة مازيراتي كل من جيبلي ومكسيكو وميسترال وكواتروبورتي وسيبرنج. في نفس العام ايضا بلغت مبيعات مازيراتي 43 ٪ من حصة السوق في إيطاليا...واستجابة لطلبات العملاء الذين يبحثون عن سيارة مريحة ورياضية ، قررت الشركة تطوير موديلا جديد.



تم إطلاق المشروع حيث اسند التصميم إلى كوريزاريو فينالي بهدف تطوير سيارة كوبيه مريحة ذات أربعة مقاعد قادرة على ضمان الراحة والأداء العالي والتصميم المبتكر... أدت النتيجة النهائية إلى ولادة إندي ..وتم انتاج 1102 سيارة منها في الفترة من 1969 حتي 1975 من مصنع مودينا .



